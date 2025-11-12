ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мошенники стали убеждать россиян перевести самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), поэтому такие переводы включат в признаки мошеннических, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости. При этом банки будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", - сказал Уваров

"Но обращаю внимание, что банки будут его учитывать, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никакие переводы", - уточнил он.

Уваров отметил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций было увеличено до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана.

"Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах", - сказал директор департамента ЦБ

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.

В июле 2024 года ЦБ РФ расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.

Согласно этим признакам, кредитные организации должны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Еще один критерий - информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

Также должны учитываться данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих смс с новых номеров, в том числе в мессенджерах.