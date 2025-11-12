Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Злоумышленники звонят россиянам и предлагают помочь получить налоговый вычет, для чего просят включить демонстрацию экрана телефона, выяснило РИА Новости.

Мошенник звонит жертве в мессенджере и сообщает, что она может получить налоговый вычет. Если человек соглашается, аферист просит её включить демонстрацию экрана, чтобы помочь "грамотно оформить декларацию".