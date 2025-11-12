Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета
02:50 12.11.2025 (обновлено: 03:34 12.11.2025)
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета - РИА Новости, 12.11.2025
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета
Злоумышленники звонят россиянам и предлагают помочь получить налоговый вычет, для чего просят включить демонстрацию экрана телефона, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Злоумышленники звонят россиянам и предлагают помочь получить налоговый вычет, для чего просят включить демонстрацию экрана телефона, выяснило РИА Новости.
Мошенник звонит жертве в мессенджере и сообщает, что она может получить налоговый вычет. Если человек соглашается, аферист просит её включить демонстрацию экрана, чтобы помочь "грамотно оформить декларацию".
Как только жертва включает демонстрацию, ей на телефон приходит код от портала "Госуслуги". Так мошенник получает доступ к её аккаунту на портале.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
11 октября, 08:00
 
Заголовок открываемого материала