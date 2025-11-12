Власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии исчерпали кредит доверия Международного валютного фонда (МВФ), который заблокировал очередной транш правительству республики, заявил в среду лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование и республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний - реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
"От перестановки мест в ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) сумма бед молдаван не меняется. В Молдове все стабильно: цены, тарифы и госдолг растут. Доверие падает. И не только внутри страны, но и за ее пределами. Диагноз от МВФ: кредит доверия исчерпан, кредит денег — тоже, выживайте, как хотите", - написал Шор в своем Telegram-канале.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.