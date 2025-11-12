Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ, заявили в оппозиции - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/moldavija-2054597597.html
Власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ, заявили в оппозиции
Власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ, заявили в оппозиции - РИА Новости, 12.11.2025
Власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ, заявили в оппозиции
Власти Молдавии исчерпали кредит доверия Международного валютного фонда (МВФ), который заблокировал очередной транш правительству республики, заявил в среду... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:29:00+03:00
2025-11-12T19:29:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
владимир филат
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251025/moldaviya-2050591470.html
https://ria.ru/20251111/moldavija-2054318298.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Илан Шор, Владимир Филат, МВФ
Власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ, заявили в оппозиции

Лидер блока "Победа" Шор: власти Молдавии исчерпали кредит доверия МВФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии исчерпали кредит доверия Международного валютного фонда (МВФ), который заблокировал очередной транш правительству республики, заявил в среду лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование и республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний - реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подмене демократических процессов
25 октября, 16:44
"От перестановки мест в ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) сумма бед молдаван не меняется. В Молдове все стабильно: цены, тарифы и госдолг растут. Доверие падает. И не только внутри страны, но и за ее пределами. Диагноз от МВФ: кредит доверия исчерпан, кредит денег — тоже, выживайте, как хотите", - написал Шор в своем Telegram-канале.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
11 ноября, 19:31
 
В миреМолдавияИлан ШорВладимир ФилатМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала