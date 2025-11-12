https://ria.ru/20251112/mo-2054473429.html
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ с нацистским гербом
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ с нацистским гербом - РИА Новости, 12.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ с нацистским гербом
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения беспилотным летательным аппаратом пикапа ВСУ с гербом нацистской Германии. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:07:00+03:00
2025-11-12T14:07:00+03:00
2025-11-12T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054478381_260:0:2402:1205_1920x0_80_0_0_10b8e8bc12251a3164ec033095f3009f.jpg
https://ria.ru/20251112/zaluzhnyy-2054371237.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054478381_528:0:2135:1205_1920x0_80_0_0_cb9638699364a3ad91874ee07695a68d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ с нацистским гербом
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ с гербом нацистской Германии