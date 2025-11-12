Мишустин оценил стоимость доставки товаров беспилотными роверами

https://ria.ru/20251112/mishustin-2054509564.html
Обычная доставка товаров беспилотными роверами уже стоит меньше курьерской службы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Обычная доставка товаров беспилотными роверами уже стоит меньше курьерской службы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В трех крупных российских городах получить товар из интернет-магазинов можно благодаря беспилотным роверам. Они проходят до семидесяти километров на одном заряде. Такой способ… становится дешевле с каждым годом и уже стоит меньше курьерской службы, что выгодно как предпринимателям, так и покупателям", - сказал Мишустин
, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.