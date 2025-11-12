https://ria.ru/20251112/mishustin-2054508378.html
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ активно интегрировать сервис "Госуслуги" и национальный мессенджер Max. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:39:00+03:00
2025-11-12T15:39:00+03:00
2025-11-12T15:59:00+03:00
МОСКВА, 12 ноября - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ активно интегрировать сервис "Госуслуги" и национальный мессенджер Max.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве
. На стенде "Государственных услуг" замглавы Минцифры Сергей Цветков рассказал премьеру о ходе интеграции сервиса и мессенджера Max.
"Насколько я в курсе, договорились о том, что практически система "Госуслуг" останется ядром, как она сейчас есть, но все возможности доставки таких сервисов и возможности запросов от людей пойдут через национальный мессенджер", - сказал глава правительства.
Цветков сообщил, что первые интеграции уже выполнены.
"К декабрю запускаем и уведомления, и отдельные сервисы с ФОИВами. В этом плане работу ведем", - сказал замминистра.
"Нужно, мне кажется, всю палитру "Госуслуг" посмотреть и более активно в этом поучаствовать", - ответил Мишустин
