Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max - РИА Новости, 12.11.2025
15:39 12.11.2025 (обновлено: 15:59 12.11.2025)
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max

Мишустин поручил активно интегрировать сервис «Госуслуги» и мессенджер Max

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноября - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ активно интегрировать сервис "Госуслуги" и национальный мессенджер Max.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве. На стенде "Государственных услуг" замглавы Минцифры Сергей Цветков рассказал премьеру о ходе интеграции сервиса и мессенджера Max.
"Насколько я в курсе, договорились о том, что практически система "Госуслуг" останется ядром, как она сейчас есть, но все возможности доставки таких сервисов и возможности запросов от людей пойдут через национальный мессенджер", - сказал глава правительства.
Цветков сообщил, что первые интеграции уже выполнены.
"К декабрю запускаем и уведомления, и отдельные сервисы с ФОИВами. В этом плане работу ведем", - сказал замминистра.
"Нужно, мне кажется, всю палитру "Госуслуг" посмотреть и более активно в этом поучаствовать", - ответил Мишустин.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"
7 августа, 20:21
 
ТехнологииРоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
