Мишустин прокомментировал идею использовать ИИ в образовании

"Система ИИ в приложениях, которая допустила широкий круг пользователей и людей во всем мире к себе, она в том числе имеет очень много этических аспектов. Это связано в том числе с трактованием общих исторических событий, значений, вообще с формированием эко-системы, связанной с твоей страной, с обществом, в котором ты живешь. И вот эти элементы, конечно, очень четко нужно отслеживать, мне кажется, это важно, в том числе, и для школ, и для университетов, когда ребята занимаются - следить за этим. При всей свободе выбора", - сказал Мишустин.