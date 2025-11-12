https://ria.ru/20251112/mishustin-2054507133.html
Мишустин прокомментировал идею использовать ИИ в образовании
Мишустин прокомментировал идею использовать ИИ в образовании
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. При использовании различных моделей искусственного интеллекта в образовании, важно четко отслеживать этические аспекты, связанные с трактовкой истории и страной, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве
. Национальный исследовательский Университет ИТМО
представил, как новая компетентностно-ролевая модель в сфере ИИ охватывает компетенции, которые будут востребованы сейчас и через четыре-пять лет, а также позволит готовить специалистов высокого уровня в соответствии с ожиданиями рынка в тесном контакте с российским бигтехом. Мишустин
поинтересовался, изучают ли студенты не только российские, но и зарубежные модели ИИ.
"Система ИИ в приложениях, которая допустила широкий круг пользователей и людей во всем мире к себе, она в том числе имеет очень много этических аспектов. Это связано в том числе с трактованием общих исторических событий, значений, вообще с формированием эко-системы, связанной с твоей страной, с обществом, в котором ты живешь. И вот эти элементы, конечно, очень четко нужно отслеживать, мне кажется, это важно, в том числе, и для школ, и для университетов, когда ребята занимаются - следить за этим. При всей свободе выбора", - сказал Мишустин.