15:37 12.11.2025
Мишустин прокомментировал идею использовать ИИ в образовании
россия, москва, михаил мишустин, санкт-петербургский университет информационных технологий, технологии
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Технологии
Мишустин прокомментировал идею использовать ИИ в образовании

Мишустин: при использовании ИИ в образовании важно отслеживать этические аспекты

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. При использовании различных моделей искусственного интеллекта в образовании, важно четко отслеживать этические аспекты, связанные с трактовкой истории и страной, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве. Национальный исследовательский Университет ИТМО представил, как новая компетентностно-ролевая модель в сфере ИИ охватывает компетенции, которые будут востребованы сейчас и через четыре-пять лет, а также позволит готовить специалистов высокого уровня в соответствии с ожиданиями рынка в тесном контакте с российским бигтехом. Мишустин поинтересовался, изучают ли студенты не только российские, но и зарубежные модели ИИ.
"Система ИИ в приложениях, которая допустила широкий круг пользователей и людей во всем мире к себе, она в том числе имеет очень много этических аспектов. Это связано в том числе с трактованием общих исторических событий, значений, вообще с формированием эко-системы, связанной с твоей страной, с обществом, в котором ты живешь. И вот эти элементы, конечно, очень четко нужно отслеживать, мне кажется, это важно, в том числе, и для школ, и для университетов, когда ребята занимаются - следить за этим. При всей свободе выбора", - сказал Мишустин.
Модель сердца - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Ученые предложили методы ИИ для диагностики и лечения болезней сердца
