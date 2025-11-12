Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Коммерческие компании в России работают над тем, чтобы уже в 2026 году запустить в Москве беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

“Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне. Конечно, подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и, конечно, докажут, что безопасны и удобны для граждан”, - сказал Мишустин во время пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".