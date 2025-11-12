https://ria.ru/20251112/mishustin-2054505996.html
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси
Коммерческие компании в России работают над тем, чтобы уже в 2026 году запустить в Москве беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, сообщил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:34:00+03:00
2025-11-12T15:34:00+03:00
2025-11-12T15:34:00+03:00
технологии
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574664466_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_91d006aaa435f0eaec3dcfab93d4eabc.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054502153.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574664466_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_972c0f6702041dd645d28004eb862e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, михаил мишустин
Технологии, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси
Мишустин: компании работают над запуском беспилотного такси в 2026 году
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Коммерческие компании в России работают над тем, чтобы уже в 2026 году запустить в Москве беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
“Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне. Конечно, подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и, конечно, докажут, что безопасны и удобны для граждан”, - сказал Мишустин
во время пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.