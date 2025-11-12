Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054505996.html
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси
Коммерческие компании в России работают над тем, чтобы уже в 2026 году запустить в Москве беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, сообщил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:34:00+03:00
2025-11-12T15:34:00+03:00
технологии
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574664466_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_91d006aaa435f0eaec3dcfab93d4eabc.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054502153.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574664466_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_972c0f6702041dd645d28004eb862e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, михаил мишустин
Технологии, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе компаний над запуском беспилотного такси

Мишустин: компании работают над запуском беспилотного такси в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБеспилотный автомобиль, представленный компанией "Яндекс" в Москве
Беспилотный автомобиль, представленный компанией Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Беспилотный автомобиль, представленный компанией "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Коммерческие компании в России работают над тем, чтобы уже в 2026 году запустить в Москве беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
“Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне. Конечно, подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и, конечно, докажут, что безопасны и удобны для граждан”, - сказал Мишустин во время пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
Демонстрация умной колонки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин
Вчера, 15:29
 
ТехнологииРоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала