Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.11.2025
15:29 12.11.2025
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.11.2025
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин
Российские "умные" колонки стали по-настоящему массовым продуктом, их в России 15 миллионов, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин

Мишустин: российские умные колонки стали по-настоящему массовым продуктом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Демонстрация умной колонки
Демонстрация умной колонки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Демонстрация умной колонки. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские "умные" колонки стали по-настоящему массовым продуктом, их в России 15 миллионов, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Отечественные "умные" колонки стали по-настоящему массовым продуктом. Их в стране 15 уже миллионов", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о развитии IT-индустрии в России
