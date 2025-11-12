https://ria.ru/20251112/mishustin-2054502153.html
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин
Российские "умные" колонки стали по-настоящему массовым продуктом, их в России 15 миллионов, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
