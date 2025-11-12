https://ria.ru/20251112/mishustin-2054501311.html
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров"
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров" - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал называть "белых хакеров" специалистами и аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:27:00+03:00
2025-11-12T15:27:00+03:00
2025-11-12T15:27:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
positive technologies
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:121:2397:1469_1920x0_80_0_0_a7ed22422111a21904641c2aeedaaada.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052218892.html
https://ria.ru/20251018/kiberbezopasnost-2049043762.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_625669f8fad00bfcf8f7e53ca512e0d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, михаил мишустин, positive technologies, общество
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Positive Technologies, Общество
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров"
Мишустин посоветовал называть белых хакеров специалистами и аналитиками
МОСКВА,12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал называть "белых хакеров" специалистами и аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве
. На стенде ПАО "Positive Technologies
" были представлены дашборды с данными о кибератаках в 2018–2025 годы: разрез по отраслям, мотивы атакующих, возможности импортозамещения. Также премьеру показали киберполигон - макет города с цифровым двойником инфраструктуры, имитирующей бизнес-процессы внутри организаций для проведения киберучений.
"Можно совет профессиональной команде? Называйте специалистов, как вы их назвали, "белых хакеров", специалистами, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения", - обратился Мишустин
к представителям стенда.
Он отметил, что сотрудники, которые тестируют модель киберугроз, это специалисты очень высокого уровня.
"Я хочу пожелать, чтобы ни одна из атак на действующие системы жизнеобеспечения, просто на системы, которые функционируют в нашей стране, не увенчалась успехом", - добавил Мишустин.