Рейтинг@Mail.ru
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров" - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054501311.html
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров"
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров" - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал называть "белых хакеров" специалистами и аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:27:00+03:00
2025-11-12T15:27:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
positive technologies
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:121:2397:1469_1920x0_80_0_0_a7ed22422111a21904641c2aeedaaada.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052218892.html
https://ria.ru/20251018/kiberbezopasnost-2049043762.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_625669f8fad00bfcf8f7e53ca512e0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мишустин, positive technologies, общество
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Positive Technologies, Общество
Мишустин дал совет, как называть "белых хакеров"

Мишустин посоветовал называть белых хакеров специалистами и аналитиками

© РИА Новости / Павел БедняковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал называть "белых хакеров" специалистами и аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве. На стенде ПАО "Positive Technologies" были представлены дашборды с данными о кибератаках в 2018–2025 годы: разрез по отраслям, мотивы атакующих, возможности импортозамещения. Также премьеру показали киберполигон - макет города с цифровым двойником инфраструктуры, имитирующей бизнес-процессы внутри организаций для проведения киберучений.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
31 октября, 23:19
"Можно совет профессиональной команде? Называйте специалистов, как вы их назвали, "белых хакеров", специалистами, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения", - обратился Мишустин к представителям стенда.
Он отметил, что сотрудники, которые тестируют модель киберугроз, это специалисты очень высокого уровня.
"Я хочу пожелать, чтобы ни одна из атак на действующие системы жизнеобеспечения, просто на системы, которые функционируют в нашей стране, не увенчалась успехом", - добавил Мишустин.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эксперты рассказали о росте числа DDoS-атак на транспорт и логистику
18 октября, 07:48
 
РоссияМоскваМихаил МишустинPositive TechnologiesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала