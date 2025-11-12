В развитие электроники вложили свыше 300 миллиарда рублей, сообщил Мишустин

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские власти за прошлую трехлетку вложили свыше 300 миллиардов рублей в сектор электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Одним из приоритетов совместных действий государства и бизнеса является расширение отечественных вычислительных мощностей и укрепление российской радиоэлектронной промышленности, подчеркнул премьер, выступая на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

"Правительство предусматривает существенные ресурсы, чтобы нарастить производство в этом секторе. За прошлую трехлетку в отечественную электронику вложено свыше 300 миллиардов рублей", - сказал Мишустин

Он добавил, что также утверждена концепция развития испытательных полигонов и распределенной лаборатории для опытной эксплуатации серийного оборудования. Проводится ряд мероприятий по созданию отдельных продуктовых линеек: цифровой и цифро-аналоговой микроэлектроники, СВЧ-электроники, а также изделий фотоники – лазеров, лидаров, трансиверов, терминалов космической лазерной связи и других.

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в национальном центре "Россия" и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".