МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российский софт и "железо", чтобы снизить возможные уязвимости предприятий.

Мишустин в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".

"Чтобы в целом снизить возможности уязвимости предприятий, очень важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, переходить на российский софт, "железо". И мы продолжим системно этим заниматься. Я рассчитываю, что бизнес очень ответственно отнесется к выполнению такой задачи", - сказал глава правительства.

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".