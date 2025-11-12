https://ria.ru/20251112/mishustin-2054500191.html
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российский софт и "железо", чтобы снизить возможные уязвимости предприятий. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российский софт и "железо", чтобы снизить возможные уязвимости предприятий.
Мишустин
в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".
"Чтобы в целом снизить возможности уязвимости предприятий, очень важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, переходить на российский софт, "железо". И мы продолжим системно этим заниматься. Я рассчитываю, что бизнес очень ответственно отнесется к выполнению такой задачи", - сказал глава правительства.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.