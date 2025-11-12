Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал активнее переходить на российский софт - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 12.11.2025 (обновлено: 15:41 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054500191.html
Мишустин призвал активнее переходить на российский софт
Мишустин призвал активнее переходить на российский софт - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин призвал активнее переходить на российский софт
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российский софт и "железо", чтобы снизить возможные уязвимости предприятий. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:22:00+03:00
2025-11-12T15:41:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507409_273:618:2815:2048_1920x0_80_0_0_60183bc6933a5c56f315de5c1dd5b33a.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054499781.html
https://ria.ru/20251112/tarify--2054491268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507409_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_0863a8da6dc995e78894a9efa766c3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал активнее переходить на российский софт

Мишустин призвал переходить на российский софт для снижения рисков предприятий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий "Цифровые решения". 12 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий Цифровые решения. 12 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий "Цифровые решения". 12 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российский софт и "железо", чтобы снизить возможные уязвимости предприятий.
Мишустин в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о цели России увеличить использование национального ПО
Вчера, 15:18
"Чтобы в целом снизить возможности уязвимости предприятий, очень важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, переходить на российский софт, "железо". И мы продолжим системно этим заниматься. Я рассчитываю, что бизнес очень ответственно отнесется к выполнению такой задачи", - сказал глава правительства.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новых преференциях для IT-сектора
Вчера, 14:51
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала