Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:01:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил сформулировать условия доступа к облачным сервисам ИИ
Мишустин поручил определить условия доступа к российским облачным сервисам ИИ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач государственного управления и социальной сферы.
"Хочу поручить министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определить требования к облачной инфраструктуре, которая необходима для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры. И также – сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач государственного управления и социальной сферы", - сказал Мишустин
, выступая на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в национальном центре "Россия" и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.