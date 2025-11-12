Мишустин поручил сформулировать условия доступа к облачным сервисам ИИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач государственного управления и социальной сферы.

"Хочу поручить министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определить требования к облачной инфраструктуре, которая необходима для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры. И также – сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач государственного управления и социальной сферы", - сказал Мишустин , выступая на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в национальном центре "Россия" и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".