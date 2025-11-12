https://ria.ru/20251112/mishustin-2054493589.html
Мишустин назвал укрепление информационной безопасности приоритетом
россия
михаил мишустин
россия, михаил мишустин
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом укрепление информационной безопасности.
"Укрепление информационной безопасности, конечно, входит в число приоритетов. Это еще одно, пятое, направление для совместного движения вперед. Инвестиции в столь значимый сектор растут во всём мире", - сказал Мишустин
во время пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.