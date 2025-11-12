https://ria.ru/20251112/mishustin-2054356526.html
Мишустин примет участие в форуме "Цифровые решения"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения", сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения", сообщили в правительстве РФ.
"Двенадцатого ноября Михаил Мишустин
выступит на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты" и осмотрит выставку форума", - сообщили в правительстве РФ
.
Кроме того, в мероприятиях примет участие вице-премьер Дмитрий Григоренко
.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" пройдёт с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
В сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко отмечал, что форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию IT-сферы.