Еще четырех фигурантов дела о коррупции на Украине внесли в "Миротворец"

Цукерман, известный под прозвищем "Шугермен", по данным сайта, работал в так называемом "бэк-офисе по легализации средств". Вместе с ним в базе указаны бизнесмен Игорь Фурсенко по кличке "Рёшик", Леся Устименко и Людмила Зорина.

В карточках всех четверых отмечено, что они являются "членами организованной преступной группы" и "мародёрами". Также на сайте утверждается, что они "совершали действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины" и "использовали служебное положение с целью личного обогащения во время военного положения".