Еще четырех фигурантов дела о коррупции на Украине внесли в "Миротворец"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Еще четверо фигурантов расследования о коррупции в энергетической сфере Украины, включая бизнесмена Александра Цукермана, внесены в базу скандально известного сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Цукерман, известный под прозвищем "Шугермен", по данным сайта, работал в так называемом "бэк-офисе по легализации средств". Вместе с ним в базе указаны бизнесмен Игорь Фурсенко по кличке "Рёшик", Леся Устименко и Людмила Зорина.
В карточках всех четверых отмечено, что они являются "членами организованной преступной группы" и "мародёрами". Также на сайте утверждается, что они "совершали действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины" и "использовали служебное положение с целью личного обогащения во время военного положения".
Ранее в базу "Миротворца" были внесены другие фигуранты дела о коррупции в энергетике, в том числе бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и представитель компании "Энергоатом" Дмитрий Басов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
