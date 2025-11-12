МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины Германа Галущенко, заявив, что уже с самого утра киевский режим включил антикриз, а коррупционный скандал на Украине пошел большими кругами.