Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины - РИА Новости, 12.11.2025
10:45 12.11.2025
Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины
Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины
Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины Германа Галущенко,... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
украина
россия
герман галущенко
родион мирошник
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
россия
в мире, украина, россия, герман галущенко, родион мирошник, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Россия, Герман Галущенко, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины

Мирошник: отстранение Галущенко показало, что Киев включил режим антикриз

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины Германа Галущенко, заявив, что уже с самого утра киевский режим включил антикриз, а коррупционный скандал на Украине пошел большими кругами.
Правительство Украины в среду утром на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта
07:13
"С утра пораньше киевский кабинет министров включил антикриз - уже токсичного министра юстиции Галущенко быстро освободили от исполнения обязанностей. Коррупционный скандал (на Украине - ред.) пошел большими кругами… и начались суетные попытки сбить затхлый запах гнили потянувший уже и к "стратегическим партнерам"", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg
10:37
 
В миреУкраинаРоссияГерман ГалущенкоРодион МирошникВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
