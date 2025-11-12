МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал отстранение министра юстиции Украины Германа Галущенко, заявив, что уже с самого утра киевский режим включил антикриз, а коррупционный скандал на Украине пошел большими кругами.
Правительство Украины в среду утром на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики.
"С утра пораньше киевский кабинет министров включил антикриз - уже токсичного министра юстиции Галущенко быстро освободили от исполнения обязанностей. Коррупционный скандал (на Украине - ред.) пошел большими кругами… и начались суетные попытки сбить затхлый запах гнили потянувший уже и к "стратегическим партнерам"", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.