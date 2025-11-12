Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония
18:25 12.11.2025
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония - РИА Новости, 12.11.2025
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония
Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, а также у лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, одним из самых... РИА Новости, 12.11.2025
общество, россия, владимир чуланов
Общество, Россия, Владимир Чуланов
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония

Чуланов: внебольничная пневмония тяжело протекает у детей до пяти лет и пожилых

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, а также у лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, одним из самых эффективных способов ее профилактики является вакцинация, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, в особенности у пациентов с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями или иммунодефицитными состояниями", - рассказал Чуланов.
