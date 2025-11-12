В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, а также у лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, одним из самых эффективных способов ее профилактики является вакцинация, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.