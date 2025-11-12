https://ria.ru/20251112/minzdrav-2054581953.html
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония - РИА Новости, 12.11.2025
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония
Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, а также у лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, одним из самых...
россия
В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония
Чуланов: внебольничная пневмония тяжело протекает у детей до пяти лет и пожилых
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, а также у лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, одним из самых эффективных способов ее профилактики является вакцинация, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, в особенности у пациентов с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями или иммунодефицитными состояниями", - рассказал Чуланов
.
Он отметил, что наиболее эффективным способом профилактики внебольничной пневмонии является вакцинация. В РФ
можно привиться как против гриппа, так и против пневмококковой инфекции. Вакцинация против пневмококковой инфекции проводится детям, а также взрослым относящимся к группам риска.
"Одной из наиболее частых причин развития внебольничной пневмонии является пневмококковая инфекция, вызванная Streptococcus pneumoniae, которая по различным оценкам составляет от 30 до 90 % внебольничных пневмоний установленной этиологии. Также внебольничная пневмония является одним из частых осложнений гриппа", - добавил эксперт.