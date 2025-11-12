https://ria.ru/20251112/minoborony-2054605740.html
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя - РИА Новости, 12.11.2025
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя
Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале пост со строчкой из песни "Туман" рок-группы "Сектор Газа". РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:32:00+03:00
2025-11-12T20:32:00+03:00
2025-11-12T20:32:00+03:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054604915_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_8a3d0455b6df2296cd48946c5d38098c.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045997352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054604915_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36991eafdc3a83e4fa9213778330e0d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя
Минобороны опубликовало пост в своем Telegram-канале с цитатой из песни Юрия Хоя