Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя - РИА Новости, 12.11.2025
20:32 12.11.2025
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя
Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале пост со строчкой из песни "Туман" рок-группы "Сектор Газа". РИА Новости, 12.11.2025
россия
РИА Новости
Новости
Минобороны России опубликовало пост с цитатой из песни Юрия Хоя

Минобороны опубликовало пост в своем Telegram-канале с цитатой из песни Юрия Хоя

© Фото : Минобороны России/TelegramПост Министерства обороны России в Telegram-канале
Пост Министерства обороны России в Telegram-канале - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Пост Министерства обороны России в Telegram-канале
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале пост со строчкой из песни "Туман" рок-группы "Сектор Газа".
"Но мы пройдем опасный путь через туман", - процитировало МО РФ в своем посте российскую рок-группу.
Россия
 
 
