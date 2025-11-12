Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 12.11.2025
Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска
Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска
Министерство обороны России показало кадры с военнослужащими ВСУ, взятыми в плен группировкой "Запад" в районе Купянска. РИА Новости, 12.11.2025
Пленные украинские военные об ужасном положении ВСУ в районе Купянска
Пленные украинские военные об ужасном положении ВСУ в районе Купянска
Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска

Минобороны РФ показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры с военнослужащими ВСУ, взятыми в плен группировкой "Запад" в районе Купянска.
На видео от Минобороны РФ показаны двое пленных военнослужащих ВСУ, которые рассказывают о своих мотивах сдачи в плен. Они объясняют свое желание сложить оружие предательским поведением своего командования и отсутствием нормального обеспечения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Мы сами к вам, сами пришли, решили. Потому что командование бросило, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Артиллерия наша где-то, я не знаю, она молчит уже третьи сутки. Да сколько мы там, дня три пробыли? День, что только дошли. Всё в ваших дронах, всё в этой паутине", - рассказал один из пленных.
По его словам, командование ВСУ приказывало стрелять в гражданских, однако не все военнослужащие украинской армии слепо следуют приказу.
"У нас задача была - закрепиться и держать позицию. И также там гражданские были. Они когда выходили, нам говорили, чтобы они до вас не дошли. Мы не стреляли, ребята, мы честно не стреляли. Как можно в живого человека, гражданского? Приказы такие были, но мы не выполняли. Мы вдвоем там, я не знаю, кто делал, ребята. Мы не стреляли, честно", - добавил пленный.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
