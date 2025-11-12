Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска

https://ria.ru/20251112/minoborony--2054385544.html
Министерство обороны России показало кадры с военнослужащими ВСУ, взятыми в плен группировкой "Запад" в районе Купянска. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры с военнослужащими ВСУ, взятыми в плен группировкой "Запад" в районе Купянска.
, которые рассказывают о своих мотивах сдачи в плен. Они объясняют свое желание сложить оружие предательским поведением своего командования и отсутствием нормального обеспечения.
"Мы сами к вам, сами пришли, решили. Потому что командование бросило, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Артиллерия наша где-то, я не знаю, она молчит уже третьи сутки. Да сколько мы там, дня три пробыли? День, что только дошли. Всё в ваших дронах, всё в этой паутине", - рассказал один из пленных.
По его словам, командование ВСУ приказывало стрелять в гражданских, однако не все военнослужащие украинской армии слепо следуют приказу.
"У нас задача была - закрепиться и держать позицию. И также там гражданские были. Они когда выходили, нам говорили, чтобы они до вас не дошли. Мы не стреляли, ребята, мы честно не стреляли. Как можно в живого человека, гражданского? Приказы такие были, но мы не выполняли. Мы вдвоем там, я не знаю, кто делал, ребята. Мы не стреляли, честно", - добавил пленный.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский
, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.