Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры с военнослужащими ВСУ, взятыми в плен группировкой "Запад" в районе Купянска.

На видео от Минобороны РФ показаны двое пленных военнослужащих ВСУ , которые рассказывают о своих мотивах сдачи в плен. Они объясняют свое желание сложить оружие предательским поведением своего командования и отсутствием нормального обеспечения.

"Мы сами к вам, сами пришли, решили. Потому что командование бросило, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Артиллерия наша где-то, я не знаю, она молчит уже третьи сутки. Да сколько мы там, дня три пробыли? День, что только дошли. Всё в ваших дронах, всё в этой паутине", - рассказал один из пленных.

По его словам, командование ВСУ приказывало стрелять в гражданских, однако не все военнослужащие украинской армии слепо следуют приказу.

"У нас задача была - закрепиться и держать позицию. И также там гражданские были. Они когда выходили, нам говорили, чтобы они до вас не дошли. Мы не стреляли, ребята, мы честно не стреляли. Как можно в живого человека, гражданского? Приказы такие были, но мы не выполняли. Мы вдвоем там, я не знаю, кто делал, ребята. Мы не стреляли, честно", - добавил пленный.