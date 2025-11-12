Министр энергетики Украины подала в отставку

«

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. <…> В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Что касается домыслов, касающихся моих личных отношений, любые спекуляции на эту тему неуместны", — утверждает она в Facebook*.