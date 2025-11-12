Рейтинг@Mail.ru
Министр энергетики Украины подала в отставку - РИА Новости, 12.11.2025
18:12 12.11.2025 (обновлено: 19:49 12.11.2025)
Министр энергетики Украины подала в отставку
Министр энергетики Украины подала в отставку - РИА Новости, 12.11.2025
Министр энергетики Украины подала в отставку
Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук на фоне скандала с коррупцией в энергетической сфере подала в отставку. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
герман галущенко
верховная рада украины
светлана гринчук
украина
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), герман галущенко, верховная рада украины, светлана гринчук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Герман Галущенко, Верховная Рада Украины, Светлана Гринчук
Министр энергетики Украины подала в отставку

Министр энергетики Украины Гринчук написала заявление об отставке

© Фото : Министерство энергетики УкраиныСветлана Гринчук
Светлана Гринчук - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Министерство энергетики Украины
Светлана Гринчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук на фоне скандала с коррупцией в энергетической сфере подала в отставку.
«

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. <…> В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Что касается домыслов, касающихся моих личных отношений, любые спекуляции на эту тему неуместны", — утверждает она в Facebook*.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
Премьер Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную раду представление об отставке Светланы Гринчук с поста министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Депутат Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что парламент рассмотрит его 18 ноября. Он добавил, что этот вопрос стоит первым в повестке дня.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
Вчера, 08:00
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Герман ГалущенкоВерховная Рада УкраиныСветлана Гринчук
 
 
