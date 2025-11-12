Рейтинг@Mail.ru
Министр стратегического планирования Израиля ушел в отставку - РИА Новости, 12.11.2025
00:42 12.11.2025
Министр стратегического планирования Израиля ушел в отставку
Министр стратегического планирования Израиля ушел в отставку
Израильский министр стратегического планирования Рон Дермер, который считается одним из ближайших доверенных лиц премьера Биньямина Нетаньяху, во вторник... РИА Новости, 12.11.2025
Министр стратегического планирования Израиля ушел в отставку

Израильский министр и доверенное лицо премьера Рон Дермер вышел из правительства

© AP Photo / Leo Correa
Вид на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя – РИА Новости. Израильский министр стратегического планирования Рон Дермер, который считается одним из ближайших доверенных лиц премьера Биньямина Нетаньяху, во вторник объявил об отставке и вышел из правительства, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"В день, когда я принял присягу в качестве министра, я пообещал семье, что буду занимать этот пост всего два года. Я дважды продлевал свой срок", - говорится в заявлении Дермера об отставке, которое цитирует Kan.
В заявлении, адресованном премьер-министру, Дермер назвал лидерство Нетаньяху сильным и бесценным.
"Твердо стоя перед лицом внутреннего и внешнего давления, вы мудро руководили Израилем на протяжении всей войны. Вы твердо стояли на защите жизненно важных интересов Государства Израиль, когда это было необходимо, и проявляли гибкость, когда этого требовали сами интересы. Когда правда откроется и факты станут ясны, я уверен, что признательность за ваше руководство возрастет еще больше", - написал Дермер.
В октябре издание The Wall Street Journal опубликовало статью о ключевой роли Дермера во внешней политике Израиля. Авторы публикации назвали министра "ближайшим доверенным лицом" премьер-министра Нетаньяху и координатором в сфере взаимоотношений между Израилем и США. Ему приписывается заслуга в достижении беспрецедентного уровня отношений и взаимопонимания между правительством Нетаньяху и администрацией Дональда Трампа. Отмечается, что Дермер сыграл ключевую роль в обеспечении поддержки США боевых действий в секторе Газа и в подписании соглашения о ее завершении.
