Студия "Квартал 95" попросила не ассоциировать ее с Миндичем

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания "Студия "Квартал 95", одним из основателей которой был Владимир Зеленский, попросила не проводить ассоциаций между ней и фигурантом громкого коррупционного дела, совладельцем компании Тимуром Миндичем.
"Студия "Квартал-95" - украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский.
"Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания. Данные события не имеют отношения к работе студии, ее контенту или команде. Совладелец имеет юридическую связь со студией, но не принимает участия в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды", - говорится в заявлении, опубликованной на официальной странице компании в социальной сети Facebook*.
В компании отметили, что "Квартал 95" - "это не один человек, а бренд и большая команда", обратились с просьбой не использовать этот бренд в "спекулятивных или политизированных контекстах".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
