Студия "Квартал 95" попросила не ассоциировать ее с Миндичем

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания "Студия "Квартал 95", одним из основателей которой был Владимир Зеленский, попросила не проводить ассоциаций между ней и фигурантом громкого коррупционного дела, совладельцем компании Тимуром Миндичем.

В компании отметили, что "Квартал 95" - "это не один человек, а бренд и большая команда", обратились с просьбой не использовать этот бренд в "спекулятивных или политизированных контекстах".