Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил в интервью Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил в интервью NBC , что собирается позвонить президенту Дональду Трампу до своего вступления в должность.

"Я свяжусь с Белым домом по мере подготовки к вступлению в должность, поскольку эти отношения будут иметь ключевое значение для процветания нашего города", – заявил избранный мэр.

Мамдани подтвердил, что общался с губернатором Нью-Йорка Кэти Хокул по координации ответных мер на потенциальные угрозы со стороны администрации Трампа . Избранный мэр охарактеризовал свою стратегию как превентивную, направленную на недопущение массового ввода федеральных агентов ICE и подразделений Национальной гвардии в город.

В сентябре Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк для наведения порядка с преступностью.

Трамп призывал жителей Нью-Йорка голосовать за Эндрю Куомо и заявлял, что его администрация будет продолжать борьбу с преступностью в городе в случае избрания Мамдани мэром. Он неоднократно высказывал угрозы сократить федеральное финансирование города, если Мамдани станет мэром.