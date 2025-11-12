https://ria.ru/20251112/mer-2054361977.html
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией
12.11.2025
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости.
Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил в интервью NBC
, что собирается позвонить президенту Дональду Трампу до своего вступления в должность.
"Я свяжусь с Белым домом по мере подготовки к вступлению в должность, поскольку эти отношения будут иметь ключевое значение для процветания нашего города", – заявил избранный мэр.
Мамдани
подтвердил, что общался с губернатором Нью-Йорка
Кэти Хокул по координации ответных мер на потенциальные угрозы со стороны администрации Трампа
. Избранный мэр охарактеризовал свою стратегию как превентивную, направленную на недопущение массового ввода федеральных агентов ICE и подразделений Национальной гвардии в город.
В сентябре Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк для наведения порядка с преступностью.
Трамп призывал жителей Нью-Йорка голосовать за Эндрю Куомо
и заявлял, что его администрация будет продолжать борьбу с преступностью в городе в случае избрания Мамдани мэром. Он неоднократно высказывал угрозы сократить федеральное финансирование города, если Мамдани станет мэром.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.