Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией - РИА Новости, 12.11.2025
01:54 12.11.2025
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией - РИА Новости, 12.11.2025
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией
Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил в интервью NBC, что собирается позвонить президенту Дональду Трампу до своего вступления в должность.
Новый мэр Нью-Йорка намерен позвонить Трампу перед инаугурацией

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен позвонить Трампу до вступления в должность

© AP Photo / Heather KhalifaЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Heather Khalifa
Зохран Мамдани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил в интервью NBC, что собирается позвонить президенту Дональду Трампу до своего вступления в должность.
"Я свяжусь с Белым домом по мере подготовки к вступлению в должность, поскольку эти отношения будут иметь ключевое значение для процветания нашего города", – заявил избранный мэр.
Мамдани подтвердил, что общался с губернатором Нью-Йорка Кэти Хокул по координации ответных мер на потенциальные угрозы со стороны администрации Трампа. Избранный мэр охарактеризовал свою стратегию как превентивную, направленную на недопущение массового ввода федеральных агентов ICE и подразделений Национальной гвардии в город.
В сентябре Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк для наведения порядка с преступностью.
Трамп призывал жителей Нью-Йорка голосовать за Эндрю Куомо и заявлял, что его администрация будет продолжать борьбу с преступностью в городе в случае избрания Мамдани мэром. Он неоднократно высказывал угрозы сократить федеральное финансирование города, если Мамдани станет мэром.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Заголовок открываемого материала