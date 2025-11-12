МЭА ожидает роста добычи нефти ОПЕК+ до 63 миллионов баррелей в сутки

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) в сценарии "текущая политика" ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ вырастет с 50 миллионов баррелей в сутки в 2024 году до 63 миллионов баррелей в сутки в 2050 году, то есть на 26%, следует из ежегодного доклада агентства World Energy Outlook.