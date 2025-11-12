Рейтинг@Mail.ru
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
12:59 12.11.2025 (обновлено: 13:24 12.11.2025)
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов - РИА Новости, 12.11.2025
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часов, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов

Пострадавшего в Красногорске мальчика оперировали 6,5 часа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часов, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
"Поступил к нам в стационар через приемный покой напрямую после очень короткого осмотра и взятия анализов. Он был доставлен в операционную, где бригада хирургов, травматологов, и среди них был кистевой хирург, специалист, который как раз по травмам кисти, оперировали ребенка в течение 6,5 часов", - сказала Шаповаленко телеканалу "Звезда".
Также она отметила, что мальчик сейчас чувствует себя хорошо, он уже находится в сознании и разговаривает.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы.
