https://ria.ru/20251112/malchik-2054453135.html
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов - РИА Новости, 12.11.2025
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часов, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:59:00+03:00
2025-11-12T12:59:00+03:00
2025-11-12T13:24:00+03:00
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
татьяна шаповаленко
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054469867_5:0:1273:713_1920x0_80_0_0_0c4a982a0748e7e3156320005bae1e13.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054427107.html
https://ria.ru/20251107/ataka-2053483891.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054469867_166:0:1117:713_1920x0_80_0_0_69d29105daf9723f0094e144ddf17663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, россия, московская область (подмосковье), татьяна шаповаленко, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Шаповаленко, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Пострадавшего в Красногорске мальчика оперировали 6,5 часа