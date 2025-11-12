Рейтинг@Mail.ru
Поправки в закон о торговле исключат скачки цен на продукты, заявила Лут - РИА Новости, 12.11.2025
13:27 12.11.2025
Поправки в закон о торговле исключат скачки цен на продукты, заявила Лут
Поправки в закон о торговле исключат скачки цен на продукты, заявила Лут
экономика
россия
оксана лут
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика, россия, оксана лут, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Поправки в закон о торговле исключат скачки цен на продукты, заявила Лут

Оксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Оксана Лут. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
"Еще одной важной задачей видим расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную продукцию и ряд других видов продукции. Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров", - сказала она.
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут
Вчера, 13:25
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
