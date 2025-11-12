Рейтинг@Mail.ru
15:52 12.11.2025 (обновлено: 15:57 12.11.2025)
"Лукойл" решил объединить электроэнергетические активы
Акционеры дочерней компании "Лукойла" "ЭЛ5-Энерго" на внеочередном собрании 26 декабря определятся по вопросу реорганизации путем присоединения других...
россия, юг, ростов-на-дону, лукойл, экономика
Россия, Юг, Ростов-на-Дону, ЛУКОЙЛ, Экономика
Стенд компании "Лукойл"
Стенд компании "Лукойл" . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акционеры дочерней компании "Лукойла" "ЭЛ5-Энерго" на внеочередном собрании 26 декабря определятся по вопросу реорганизации путем присоединения других энергетических активов "Лукойла" в России - "ВДК-Энерго" и "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", сообщила компания.
"Подведение итогов заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго" состоится 26 декабря 2025 года. В рамках реорганизации планируется присоединение АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" к ПАО "ЭЛ5-Энерго". Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" в количестве 26 958 745 240 штук", - сказано в сообщении.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
7 ноября, 12:58
Цена выкупа акций у акционеров, не согласных с принятием решения или не участвовавших в голосовании, составит 0,5653 рубля за ценную бумагу, сообщается на сервере раскрытия информации.
В компании добавили, что реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" будет увеличен за счет конвертации акций АО "ВДК-Энерго" и долей ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в акции дополнительного выпуска ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Во внеочередном собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 22 ноября.
По результатам реорганизации количество электростанций "ЭЛ5-Энерго" увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину - с 6 ГВт до 9,5 ГВт, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании более сбалансированным, а также повысит ее финансовую устойчивость, пояснили в компании.
АО "ВДК-Энерго" - одна из крупнейших энергокомпаний в ОЭС Юга России, осуществляет производство электрической и тепловой энергии, является основным поставщиком тепловой энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. Установленная мощность "ВДК-Энерго" по производству электрической энергии составляет 3,2 ГВт и по тепловой энергии – 7,1 тысяч Гкал.ч. В ведении компании находятся 12 объектов генерации, использующих в качестве топлива природный газ. Единственным акционером компании является ПАО "Лукойл".
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
3 ноября, 20:44
ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" также расположено в ОЭС Юга России и осуществляет производство электрической энергии на основе возобновляемых источников. Установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 0,33 ГВт, в ее ведении находятся 5 гидроэлектростанций и 3 солнечных электростанции. Компания также является "дочкой" "Лукойла".
Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции - Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции - Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,8 Гкал.ч - тепла. Доля ПАО "Лукойл" в уставном капитале компании – 65,63%.
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
11 ноября, 18:37
 
РоссияЮгРостов-на-ДонуЛУКОЙЛЭкономика
 
 
