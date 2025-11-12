Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/litva-2054459429.html
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным - РИА Новости, 12.11.2025
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией, сообщает в среду портал LRT (Литовского радио и... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:27:00+03:00
2025-11-12T13:27:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251107/granitsa-2053318479.html
белоруссия
литва
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, вильнюс
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным

LRT: Литва считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией, сообщает в среду портал LRT (Литовского радио и телевидения).
"Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале со ссылкой на министра.
По словам Будриса, Вильнюс сможет открыть границы, когда Минск перестанет якобы "нарушать воздушное сообщение".
Во вторник агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что МИД Литвы вызвал представителя посольства Белоруссии и выразил ему протест из-за якобы гибридных атак. Отмечается, что МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией на более длительный срок или принять дополнительные меры при якобы повторных нарушениях государственной границы. Кроме того, как сообщает ELTA, Литва "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры
7 ноября, 01:07
 
В миреБелоруссияЛитваВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала