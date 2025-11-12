https://ria.ru/20251112/lihachev-2054559236.html
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.11.2025
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС
Обстановка вокруг Запорожской АЭС не становится легче, ВСУ наносят удары по распределительным устройствам Запорожской теплоэлектростанции, связанной с ЗАЭС,... РИА Новости, 12.11.2025
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС
Лихачев: ВСУ наносят удары по распределительным устройствам ЗАТЭС