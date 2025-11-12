Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 12.11.2025
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС
Лихачев рассказал об обстановке вокруг ЗАЭС
специальная военная операция на украине
энергодар
алексей лихачев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергодар
энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев: ВСУ наносят удары по распределительным устройствам ЗАТЭС

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС не становится легче, ВСУ наносят удары по распределительным устройствам Запорожской теплоэлектростанции, связанной с ЗАЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Обстановка не становится легче. Есть удары по распределительным устройствам ЗАТЭС, тепловой станции, которая входит в инфраструктуру станционную, по линии береговой. Есть удары и ракетные, и артиллерийские, и дроновые по жилой инфраструктуре Энергодара, что тоже, естественно, раскачивает ситуацию. Как известно, состояние персонала является одним из ключевых принципов безопасности МАГАТЭ. То есть здесь ситуация не улучшается", - сказал Лихачев журналистам.
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме работает на ЗАЭС, заявил Лихачев
Специальная военная операция на Украине
 
 
