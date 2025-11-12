Рейтинг@Mail.ru
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме работает на ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 12.11.2025
17:32 12.11.2025
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме работает на ЗАЭС, заявил Лихачев
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме работает на ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 12.11.2025
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме работает на ЗАЭС, заявил Лихачев
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме продолжает работу на Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.11.2025
алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс
Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Миссия МАГАТЭ в штатном режиме работает на ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: миссия МАГАТЭ в штатном режиме продолжает работу на ЗАЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ в штатном режиме продолжает работу на Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Миссия МАГАТЭ работает на станции, в общем, тоже здесь все штатно", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев рассказал об уникальной устойчивости ЗАЭС
