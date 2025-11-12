Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог - РИА Новости, 12.11.2025
14:29 12.11.2025
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог между двумя дружескими странами для решения разногласий... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:29:00+03:00
2025-11-12T14:29:00+03:00
в мире, россия, иран, афганистан, сергей лавров, аббас аракчи, пакистан
В мире, Россия, Иран, Афганистан, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Пакистан
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог

Лавров и Аракчи призвали Кабул и Исламабад вести диалог для решения разногласий

© Фото : МИД России/TelegramСергей Лавров и Аббас Аракчи
Сергей Лавров и Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог между двумя дружескими странами для решения разногласий дипломатическим путем в интересах обеспечения безопасности и региональной стабильности, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
По инициативе иранской стороны в среду состоялся телефонный разговор Лаврова с Аракчи.
"Министры приветствовали достигнутое между Кабулом и Исламабадом при посредничестве властей Катара и Турции соглашение о взаимном прекращении огня и перестрелок в районе афгано-пакистанской границы. Призвали к продолжению диалога между двумя дружественными государствами для разрешения разногласий политико-дипломатическими средствами в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
Афганские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Афганистане обвинили делегацию Пакистана в безответственности
