https://ria.ru/20251112/lavrov-2054479958.html
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог - РИА Новости, 12.11.2025
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог между двумя дружескими странами для решения разногласий... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:29:00+03:00
2025-11-12T14:29:00+03:00
2025-11-12T14:29:00+03:00
в мире
россия
иран
афганистан
сергей лавров
аббас аракчи
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027621313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2aef59e70b4f8da2de9fb8857feee73b.jpg
https://ria.ru/20251108/afganistan-2053605429.html
россия
иран
афганистан
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027621313_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_f92200527b88d4f18abd3c93a659aae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, афганистан, сергей лавров, аббас аракчи, пакистан
В мире, Россия, Иран, Афганистан, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Пакистан
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог
Лавров и Аракчи призвали Кабул и Исламабад вести диалог для решения разногласий