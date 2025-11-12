Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 12.11.2025 (обновлено: 17:29 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/kushnarev-2054557084.html
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в получении взятки
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 12.11.2025
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в получении взятки
Бывший замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев в суде не признал свою вину по делу о получении взятки, передает корреспондент... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:28:00+03:00
2025-11-12T17:29:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012608805_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_2c1199acafab19c268e4fce81b8e3ca0.jpg
https://ria.ru/20251110/sud-2054014589.html
https://ria.ru/20251105/imuschestvo-2053043159.html
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054305530.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012608805_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_0d2b3f39887db51a80561a9bb41c71dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в получении взятки

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарев не признал вину по делу о взятке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев в суде
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев в суде - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Бывший замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев в суде не признал свою вину по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В среду в суде состоялись прения по делу.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд рассмотрит дело о взятке экс-замгубернатора Югры Шипилова
10 ноября, 18:39
"С обвинением в получении взятки я не согласен, и денежные средства, которые мне вменяют, я не требовал", - сказал Кушнарев.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы
5 ноября, 19:00
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Свою вину в хранении оружия он признает.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
11 ноября, 18:41
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала