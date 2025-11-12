https://ria.ru/20251112/kupyansk-2054389331.html
ВС России продолжают освобождение западной части Купянска
ВС России продолжают освобождение западной части Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России продолжают освобождение западной части Купянска
Штурмовой отряд группировки "Запад" продолжает освобождение западной части Купянска в Харьковской области, заявил командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
владимир зеленский
безопасность
россия
харьковская область
2025
ВС России продолжают освобождение западной части Купянска
Штурмовой отряд "Запада" продолжает освобождение западной части Купянска