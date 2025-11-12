Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы в Купянске

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы зачистили от противника три улицы в западной части Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик.

"Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улиц "1-я Западная", Зодчих и Вербицкого", — рассказал он в ролике, опубликованном Минобороны.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска

Лаврик уточнил, что штурмовики продолжают вести бои в западной части города и уничтожили пятнадцать украинских военных, удерживающих позиции. Вооруженные силы наносят поражение противнику в южной части Купянска и в лесопарковой зоне в городской черте.

Командир добавил, что у российских бойцов боевое настроение, они выполнят поставленную задачу.

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.

Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.