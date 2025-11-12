Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 12.11.2025 (обновлено: 09:34 12.11.2025)
Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы в Купянске
Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы в Купянске - РИА Новости, 12.11.2025
Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы в Купянске
Бойцы зачистили от противника три улицы в западной части Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с... РИА Новости, 12.11.2025
владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы в Купянске

Группировка "Запад" зачистила от ВСУ три улицы на западе Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы зачистили от противника три улицы в западной части Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик.
"Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улиц "1-я Западная", Зодчих и Вербицкого", — рассказал он в ролике, опубликованном Минобороны.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска

Лаврик уточнил, что штурмовики продолжают вести бои в западной части города и уничтожили пятнадцать украинских военных, удерживающих позиции. Вооруженные силы наносят поражение противнику в южной части Купянска и в лесопарковой зоне в городской черте.
Командир добавил, что у российских бойцов боевое настроение, они выполнят поставленную задачу.
Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске
Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
