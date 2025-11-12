Спорткомплекс построили в кубанской станице по поручению губернатора

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Спортивный комплекс построили в станице Фастовецкой Кубани по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В станице Фастовецкой Тихорецкого района достроили спортивный комплекс. Его возвели по поручению губернатора Кубани, уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь нового спорткомплекса - 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри есть основной игровой и тренажерный залы, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, инвентарные помещения, медицинский кабинет и административный блок. Особое внимание уделено комфорту для маломобильных посетителей. Новый спорткомплекс сможет принимать до 45 человек за смену.