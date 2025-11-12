Рейтинг@Mail.ru
Спорткомплекс построили в кубанской станице по поручению губернатора - РИА Новости, 12.11.2025
Краснодарский край
 
20:39 12.11.2025 (обновлено: 20:40 12.11.2025)
Спорткомплекс построили в кубанской станице по поручению губернатора
Спорткомплекс построили в кубанской станице по поручению губернатора - РИА Новости, 12.11.2025
Спорткомплекс построили в кубанской станице по поручению губернатора
Спортивный комплекс построили в станице Фастовецкой Кубани по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 12.11.2025
тихорецкий район
вениамин кондратьев, тихорецкий район
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Тихорецкий район
Спорткомплекс построили в кубанской станице по поручению губернатора

На Кубани в станице Фастовецкой спорткомплекс построили по поручению губернатора

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Спортивный комплекс построили в станице Фастовецкой Кубани по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В станице Фастовецкой Тихорецкого района достроили спортивный комплекс. Его возвели по поручению губернатора Кубани, уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, площадь нового спорткомплекса - 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри есть основной игровой и тренажерный залы, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, инвентарные помещения, медицинский кабинет и административный блок. Особое внимание уделено комфорту для маломобильных посетителей. Новый спорткомплекс сможет принимать до 45 человек за смену.
"Сейчас в Краснодарском крае одновременно строится 28 спортивных объектов – от крупных комплексов до залов при общеобразовательных школах. Наша цель – обеспечить равный доступ к качественной спортивной инфраструктуре для каждого жителя региона, независимо от того, живет он в городе или станице. Такие проекты, как в Фастовецкой, - важный шаг к развитию массового спорта и формированию здорового образа жизни на Кубани", – прокомментировал журналистам заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов.
Краснодарский крайВениамин КондратьевТихорецкий район
 
 
