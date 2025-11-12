Рейтинг@Mail.ru
В Крыму младенец погиб в ДТП - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/krym-2054623358.html
В Крыму младенец погиб в ДТП
В Крыму младенец погиб в ДТП - РИА Новости, 12.11.2025
В Крыму младенец погиб в ДТП
Младенец погиб в ДТП в Нижнегорском районе Крыма, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:16:00+03:00
2025-11-12T23:16:00+03:00
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_3b0288b5e54c207996b377b8714006f3.jpg
https://ria.ru/20251112/sevastopol-2054588557.html
https://ria.ru/20251112/novocheboksarsk-2054621379.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_05b215c02cf4466fed2210b7a931e5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму младенец погиб в ДТП

В Крыму в селе Заречье в ДТП погиб младенец, еще два человека пострадали

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Младенец погиб в ДТП в Нижнегорском районе Крыма, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщает пресс-служба МВД республики.
Авария произошла в селе Заречье.
На месте ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие
Вчера, 18:42
"Водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным полиции, водитель и пассажир легковушки получили травмы и доставлены в больницу.
"Ребенок, 2025 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью", - подчеркнули в ведомстве.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника
Вчера, 22:49
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала