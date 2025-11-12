https://ria.ru/20251112/krym-2054623358.html
В Крыму младенец погиб в ДТП
Младенец погиб в ДТП в Нижнегорском районе Крыма, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости.
Младенец погиб в ДТП в Нижнегорском районе Крыма, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщает пресс-служба МВД республики
.
Авария произошла в селе Заречье.
"Водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным полиции, водитель и пассажир легковушки получили травмы и доставлены в больницу.
"Ребенок, 2025 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью", - подчеркнули в ведомстве.