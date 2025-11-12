Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в Европе
15:53 12.11.2025 (обновлено: 16:08 12.11.2025)
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в Европе
россия, польша, дмитрий песков, в мире, европа, сербия, александр вучич, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Польша, Дмитрий Песков, В мире, Европа, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, при этом Сербия оказалась "между молотом и наковальней".
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию
8 сентября, 12:08
 
