Кравцов призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал учащихся и их родителей быть бдительными и не поднимать подозрительные предметы на улицах.

Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.

"Обращаюсь ко всем школьникам и, самое главное, родителям. Здесь важно, чтобы родители об этом говорили, что, если какой-то предмет вызывает вопросы, опасения - лучше лишний раз его не трогать, а позвонить в соответствующие органы", - сказал Кравцов журналисту Life Александру Юнашеву.

Глава Минпросвещения РФ добавил, что в рамках курса "Основ безопасности и защиты Родины" детям рассказывается о действиях при обнаружении на улицах города подозрительного предмета.