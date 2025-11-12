Рейтинг@Mail.ru
Кравцов призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kravtsov-2054586540.html
Кравцов призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах
Кравцов призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах - РИА Новости, 12.11.2025
Кравцов призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал учащихся и их родителей быть бдительными и не поднимать подозрительные предметы на улицах. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:39:00+03:00
2025-11-12T18:39:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
сергей кравцов
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018215297_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_212c01c8698a692b300b9391a5940ccd.jpg
https://ria.ru/20251112/vzryvchatka-2054399719.html
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018215297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e819dbcbb7ba4eaae592d26d1b04a9dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), сергей кравцов, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Кравцов призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

Кравцов призвал школьников быть бдительными и не поднимать предметы на улицах

© РИА Новости / Анастасия ПетроваСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал учащихся и их родителей быть бдительными и не поднимать подозрительные предметы на улицах.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
"Обращаюсь ко всем школьникам и, самое главное, родителям. Здесь важно, чтобы родители об этом говорили, что, если какой-то предмет вызывает вопросы, опасения - лучше лишний раз его не трогать, а позвонить в соответствующие органы", - сказал Кравцов журналисту Life Александру Юнашеву.
Глава Минпросвещения РФ добавил, что в рамках курса "Основ безопасности и защиты Родины" детям рассказывается о действиях при обнаружении на улицах города подозрительного предмета.
"Лучше быть аккуратным и позвонить в правоохранительные органы, чтобы специалисты приехали и разобрались. В школе такая работа ведется", - заключил Кравцов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
Вчера, 10:08
 
ПроисшествияРоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Сергей КравцовКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала