Мальчик, пострадавший в Красногорске, находится в сознании и разговаривает

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в Красногорске, находится в сознании и разговаривает, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

"После этого (операции - ред.) ребенок проснулся в стабильном состоянии, переведен в палату, и после того, как он отдохнул, сейчас уже вполне может с нами общаться и разговаривать", - сказала Шаповаленко телеканалу "Звезда"

Также она отметила, что травма у мальчика тяжелая, есть разрывы мягких тканей, оторвано несколько пальцев.

"Будем стараться над тем, чтобы, во-первых, эти раны как можно быстрее зажили, а во-вторых, будем думать о том, как максимально восстановить функцию правой кисти", - рассказала Шаповаленко.