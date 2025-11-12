https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054451529.html
Мальчик, пострадавший в Красногорске, находится в сознании и разговаривает
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в Красногорске, находится в сознании и разговаривает, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
"После этого (операции - ред.) ребенок проснулся в стабильном состоянии, переведен в палату, и после того, как он отдохнул, сейчас уже вполне может с нами общаться и разговаривать", - сказала Шаповаленко
Также она отметила, что травма у мальчика тяжелая, есть разрывы мягких тканей, оторвано несколько пальцев.
"Будем стараться над тем, чтобы, во-первых, эти раны как можно быстрее зажили, а во-вторых, будем думать о том, как максимально восстановить функцию правой кисти", - рассказала Шаповаленко.
Также она отметила, что мальчик сейчас чувствует себя хорошо.