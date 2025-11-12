Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли
00:55 12.11.2025 (обновлено: 08:30 12.11.2025)
В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли
В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли - РИА Новости, 12.11.2025
В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли
Ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости очевидец Владимир Шарупич. РИА Новости, 12.11.2025
красногорск
В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли

В Красногорске ребёнок получил травму руки, подняв 10-рублёвую купюру с бомбой

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости очевидец Владимир Шарупич.
"Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв", - сказал мужчина.
Он добавил, что пострадавшему ребенку около 10 лет.
В местных пабликах пишут, что у ребенка повреждена рука, он госпитализирован.
Позднее в СК подтвердили произошедшее. По информации следователей, мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.
