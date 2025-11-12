В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли

https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054357735.html
РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ребенок пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости очевидец Владимир Шарупич.
"Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв", - сказал мужчина.
Он добавил, что пострадавшему ребенку около 10 лет.
В местных пабликах пишут, что у ребенка повреждена рука, он госпитализирован.
Позднее в СК подтвердили произошедшее. По информации следователей, мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.