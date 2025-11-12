"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет

https://ria.ru/20251112/krasavitsa-2054472512.html
Победительница конкурса "Русская красавица" и амбассадор арт-кластера "Таврида" Юлия Рыбакова умерла на 30-м году жизни, сообщили в Марийском колледже культуры... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Победительница конкурса "Русская красавица" и амбассадор арт-кластера "Таврида" Юлия Рыбакова умерла на 30-м году жизни, сообщили
в Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая.
"К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет", — говорится в тексте.
По данным издания "Аргументы и факты"
, девушка умерла в связи с осложнениями, развившимися на фоне пневмонии.
Юлия Рыбакова окончила колледж с красным дипломом по специальности "Сольное и хоровое народное пение". Далее она продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств. Завершив образование, она осталась в Чувашии, активно работала в культурной сфере, участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, сообщается в публикации колледжа.
Как сообщается на странице чебоксарского ДК тракторостроителей, прощание с девушкой состоялось 10 ноября.