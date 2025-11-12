"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет

"К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет", — говорится в тексте.

Юлия Рыбакова окончила колледж с красным дипломом по специальности "Сольное и хоровое народное пение". Далее она продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств. Завершив образование, она осталась в Чувашии, активно работала в культурной сфере, участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, сообщается в публикации колледжа.