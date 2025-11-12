Рейтинг@Mail.ru
"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 12.11.2025 (обновлено: 17:12 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/krasavitsa-2054472512.html
"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет
"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет - РИА Новости, 12.11.2025
"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет
Победительница конкурса "Русская красавица" и амбассадор арт-кластера "Таврида" Юлия Рыбакова умерла на 30-м году жизни, сообщили в Марийском колледже культуры... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:09:00+03:00
2025-11-12T17:12:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054473581_0:105:768:537_1920x0_80_0_0_8dad618e34f44bbb3a83c97b2c54b85b.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054473581_0:82:768:658_1920x0_80_0_0_4a0260d4b42bfcade037c7704159fa1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
"Русская красавица" Рыбакова умерла в возрасте 29 лет

"Русская красавица" Юлия Рыбакова умерла в возрасте 29 лет

© Фото : Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая/ВКонтактеЮлия Рыбакова
Юлия Рыбакова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая/ВКонтакте
Юлия Рыбакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Победительница конкурса "Русская красавица" и амбассадор арт-кластера "Таврида" Юлия Рыбакова умерла на 30-м году жизни, сообщили в Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая.
"К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет", — говорится в тексте.
По данным издания "Аргументы и факты", девушка умерла в связи с осложнениями, развившимися на фоне пневмонии.
Юлия Рыбакова окончила колледж с красным дипломом по специальности "Сольное и хоровое народное пение". Далее она продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств. Завершив образование, она осталась в Чувашии, активно работала в культурной сфере, участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, сообщается в публикации колледжа.
Как сообщается на странице чебоксарского ДК тракторостроителей, прощание с девушкой состоялось 10 ноября.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала