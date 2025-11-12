Рейтинг@Mail.ru
Источник: "Кракен"* собирал деньги с подконтрольной Миндичу компанией - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kraken-2054607372.html
Источник: "Кракен"* собирал деньги с подконтрольной Миндичу компанией
Источник: "Кракен"* собирал деньги с подконтрольной Миндичу компанией - РИА Новости, 12.11.2025
Источник: "Кракен"* собирал деньги с подконтрольной Миндичу компанией
Подразделение главного управления разведки минобороны Украины "Кракен"* (запрещенная в РФ террористическая организация) проводило сборы денег с населения на... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:46:00+03:00
2025-11-12T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054567549.html
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054457316.html
украина
россия
украина, россия, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Источник: "Кракен"* собирал деньги с подконтрольной Миндичу компанией

"Кракен" собирал деньги для ВСУ вместе с фигурантом дела о коррупции на Украине

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделение главного управления разведки минобороны Украины "Кракен"* (запрещенная в РФ террористическая организация) проводило сборы денег с населения на нужды ВСУ совместно с компанией "Стадиум Фэмили", подконтрольной фигуранту громкого коррупционного скандала - бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Еще один интересный факт обнаружился на официальной странице дочки "95-го квартала", которой владеет Миндич, "Стадиум Фэмили". Как выяснилось, данная контора совместно с еще одним медийным подразделением главного управления разведки минобороны Украины "Кракен"* (запрещенная в РФ террористическая организация) проводила сборы с населения на нужды ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
Вчера, 17:57
Он отметил, что не берется судить, куда шли собранные деньги, но обратил внимание на то, что "вырисовывается интересная картина".
"Владелец "Стадиум Фэмили" Миндич наворовал миллиарды иностранной помощи, а закупки на ВСУ осуществляет за счет сборов с населения через подконтрольную контору. И в этой схеме фигурантом снова выступает главное управление разведки минобороны Украины", - сказал представитель силовых структур.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
