Источник: "Кракен"* собирал деньги с подконтрольной Миндичу компанией

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделение главного управления разведки минобороны Украины "Кракен"* (запрещенная в РФ террористическая организация) проводило сборы денег с населения на нужды ВСУ совместно с компанией "Стадиум Фэмили", подконтрольной фигуранту громкого коррупционного скандала - бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Еще один интересный факт обнаружился на официальной странице дочки "95-го квартала", которой владеет Миндич, "Стадиум Фэмили". Как выяснилось, данная контора совместно с еще одним медийным подразделением главного управления разведки минобороны Украины "Кракен"* (запрещенная в РФ террористическая организация) проводила сборы с населения на нужды ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что не берется судить, куда шли собранные деньги, но обратил внимание на то, что "вырисовывается интересная картина".
"Владелец "Стадиум Фэмили" Миндич наворовал миллиарды иностранной помощи, а закупки на ВСУ осуществляет за счет сборов с населения через подконтрольную контору. И в этой схеме фигурантом снова выступает главное управление разведки минобороны Украины", - сказал представитель силовых структур.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
* Запрещенная в России террористическая организация.