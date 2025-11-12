МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделение главного управления разведки минобороны Украины "Кракен"* (запрещенная в РФ террористическая организация) проводило сборы денег с населения на нужды ВСУ совместно с компанией "Стадиум Фэмили", подконтрольной фигуранту громкого коррупционного скандала - бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что не берется судить, куда шли собранные деньги, но обратил внимание на то, что "вырисовывается интересная картина".