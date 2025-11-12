https://ria.ru/20251112/kpp-2054455669.html
Белоруссия направила Литве предложения по нормализации ситуации на границе
Белоруссия направила Литве предложения по нормализации ситуации на границе
Белоруссия направила Литве предложения по нормализации ситуации на границе
Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска на общей границе, ждет ответ, нацелен на скорейшую нормализацию ситуации, заявил глава
минск
литва
белоруссия
Белоруссия направила Литве предложения по нормализации ситуации на границе
Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска на общей границе, ждет ответ, нацелен на скорейшую нормализацию ситуации, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Мы между тем нацелены на скорейшее урегулирование ситуации. С учетом того, что она зашла уже совершенно дальше полномочий уполномоченных пограничных служб наших двух стран, принято решение, что дальнейшими переговорами с литовской стороной будет заниматься министерство иностранных дел. Потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических и дипломатических решений. Еще раз повторяю: решений, которые направлены, как мы считаем, белорусская сторона, на скорейшее урегулирование ситуации и восстановление нормального функционирования нашей границы в интересах граждан обеих стран", - сказал министр, чей комментарий распространила пресс-служба белорусского МИД.
Рыженков
сообщил, что "соответствующие предложения литовской стороне по линии уполномоченных пограничных органов были направлены. "Мы ожидаем соответствующей реакции литовской стороны", - сказал он. "Я очень надеюсь, что если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, действительно готова выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий", - подчеркнул белорусский министр.