Колумбия приостановит контакты разведслужб с США - РИА Новости, 12.11.2025
03:23 12.11.2025
Колумбия приостановит контакты разведслужб с США
Колумбия приостановит контакты разведслужб с США
в мире, сша, венесуэла, карибское море, густаво петро, дональд трамп, николас мадуро
Колумбия приостановит контакты разведслужб с США

Колумбия приостановит контакты разведслужб с США из-за ударов в Карибском море

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить взаимодействие разведывательных подразделений сил безопасности страны с американскими агентствами на фоне ударов ВМС США по катерам в Карибском море, об этом он написал в своем блоге в соцсети X.
"Отдан приказ всем уровням разведки сил общественной безопасности приостановить передачу информации и другие формы взаимодействия с американскими структурами. Эта мера будет сохраняться, пока продолжаются ракетные атаки на катера в Карибском море. Борьба с наркотрафиком должна быть подчинена правам человека народов Карибского региона", - написал Петро.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США внесли в санкционный список семью президента Колумбии
24 октября, 22:35
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания также приостановила обмен разведданными с США о подозрительных судах в Карибском море, поскольку не желает быть соучастником военных ударов, которые считает незаконными.
Петро уже выступал с критикой действий Вашингтона, обвинив президента Дональда Трампа в стремлении завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединённые Штаты пытаются установить контроль над нефтяными ресурсами боливарианской республики, а удары по судам, приведшие к гибели десятков граждан Латинской Америки, являются превышением силы и нарушением международного права.
После этих заявлений Минфин США объявил о введении санкций против Петро, его супруги Вероники Алькосер, сына Николаса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти. Колумбийский лидер назвал меры произволом, "характерным для режима угнетения".
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Венесуэле заявили о готовности поддержать Колумбию перед угрозами США
22 октября, 03:59
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореГуставо ПетроДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
