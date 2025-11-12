https://ria.ru/20251112/kndr-2054378086.html
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР
Соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, подписанное между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и... РИА Новости, 12.11.2025
Посольство России: соглашение Минцифры и КНДР откроет новые перспективы
СЕУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, подписанное между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Комитетом информации КНДР, открывает новые перспективы для партнерства между двумя странами, сообщили в посольстве России в Пхеньяне.
В дипмиссии отметили, что документ создаёт основу для углублённого и взаимовыгодного сотрудничества в медийной сфере, укрепляя информационные связи между Россией
и КНДР
.
"Соглашение открывает новые перспективы для расширения партнерства между Россией и КНДР, создавая основу для углубленного и взаимовыгодного сотрудничества", - сообщает посольство.
Церемония подписания, как сообщается, прошла 11 ноября в посольстве КНДР в Москве
. Со стороны российской делегации участие в мероприятии приняла заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова
, со стороны КНДР — чрезвычайный и полномочный посол Син Хон Чхоль
.
Как сообщили в посольстве, соглашение предусматривает обмен информацией между государственными и частными информационными службами, организацию взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами, а также развитие других форм сотрудничества.
В дипмиссии подчеркнули, что подписание соглашения стало "важным шагом" на пути к укреплению дружбы и партнёрства между Россией и КНДР и отражает "стремление обеих стран к конструктивному взаимодействию в медийной сфере".