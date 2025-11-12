Рейтинг@Mail.ru
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР - РИА Новости, 12.11.2025
06:49 12.11.2025
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР - РИА Новости, 12.11.2025
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР
Соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, подписанное между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
бэлла черкесова
син хон чхоль (посол кндр в москве)
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, бэлла черкесова, син хон чхоль (посол кндр в москве)
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Бэлла Черкесова, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)
В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР

Посольство России: соглашение Минцифры и КНДР откроет новые перспективы

Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, подписанное между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Комитетом информации КНДР, открывает новые перспективы для партнерства между двумя странами, сообщили в посольстве России в Пхеньяне.
В дипмиссии отметили, что документ создаёт основу для углублённого и взаимовыгодного сотрудничества в медийной сфере, укрепляя информационные связи между Россией и КНДР.
"Соглашение открывает новые перспективы для расширения партнерства между Россией и КНДР, создавая основу для углубленного и взаимовыгодного сотрудничества", - сообщает посольство.
Церемония подписания, как сообщается, прошла 11 ноября в посольстве КНДР в Москве. Со стороны российской делегации участие в мероприятии приняла заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова, со стороны КНДР — чрезвычайный и полномочный посол Син Хон Чхоль.
Как сообщили в посольстве, соглашение предусматривает обмен информацией между государственными и частными информационными службами, организацию взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами, а также развитие других форм сотрудничества.
В дипмиссии подчеркнули, что подписание соглашения стало "важным шагом" на пути к укреплению дружбы и партнёрства между Россией и КНДР и отражает "стремление обеих стран к конструктивному взаимодействию в медийной сфере".
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияПхеньянБэлла ЧеркесоваСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)
 
 
