В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР

СЕУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, подписанное между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Комитетом информации КНДР, открывает новые перспективы для партнерства между двумя странами, сообщили в посольстве России в Пхеньяне.

КНДР. В дипмиссии отметили, что документ создаёт основу для углублённого и взаимовыгодного сотрудничества в медийной сфере, укрепляя информационные связи между Россией

Как сообщили в посольстве, соглашение предусматривает обмен информацией между государственными и частными информационными службами, организацию взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами, а также развитие других форм сотрудничества.