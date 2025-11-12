Рейтинг@Mail.ru
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине - РИА Новости, 12.11.2025
09:01 12.11.2025 (обновлено: 09:02 12.11.2025)
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине - РИА Новости, 12.11.2025
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине
Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат, страну ждут огромные трудности, поскольку миллионы ее граждан сейчас находятся за границей, признал мэр Киева... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:01:00+03:00
2025-11-12T09:02:00+03:00
в мире
украина
киев
виталий кличко
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
politico
верховная рада украины
украина
киев
в мире, украина, киев, виталий кличко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, politico, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Politico, Верховная Рада Украины
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине

Мэр Киева Кличко заявил о растущей нехватке солдат на Украине

© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат, страну ждут огромные трудности, поскольку миллионы ее граждан сейчас находятся за границей, признал мэр Киева Виталий Кличко.
"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами... Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась (из-за рубежа - ред.)... Но для этого нам нужны мир, рабочие места и высокое качество жизни. После войны нас ждут огромные трудности", - заявил Кличко в интервью изданию Politico.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине депутат оформил фиктивный брак ради отсрочки от мобилизации
7 ноября, 15:38
 
В миреУкраинаКиевВиталий КличкоДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныPoliticoВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
