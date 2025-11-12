Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат, страну ждут огромные трудности, поскольку миллионы ее граждан сейчас находятся за границей, признал мэр Киева Виталий Кличко.
"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами... Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась (из-за рубежа - ред.)... Но для этого нам нужны мир, рабочие места и высокое качество жизни. После войны нас ждут огромные трудности", - заявил Кличко в интервью изданию Politico.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.