Рейтинг@Mail.ru
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/klichko-2054387942.html
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет - РИА Новости, 12.11.2025
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:55:00+03:00
2025-11-12T08:55:00+03:00
в мире
украина
киев
виталий кличко
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
politico
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053869604.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_0:159:2019:1674_1920x0_80_0_0_4d4edf0a3b565ca6434e89b75aa3ef7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, виталий кличко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, politico, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Politico, Верховная Рада Украины
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет

Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.
"Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два - до 23-22 лет", - заявил Кличко в интервью изданию Politico.
Как пишет газета, это отражает растущую обеспокоенность на Украине по поводу растущего оттока молодых мужчин.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинский военнослужащий Николай Тимченко, взятый в плен у Красноармейска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
10 ноября, 08:24
 
В миреУкраинаКиевВиталий КличкоДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныPoliticoВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала