В Китае призвали перехватить инициативу в военном соревновании

ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. В течение новой пятилетки (2026-2030 годы) Китай должен перехватить инициативу и получить стратегическое преимущество в международном военном соревновании, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

"Необходимо перехватить инициативу и получить стратегическое преимущество в международном военном соревновании", - заявил Чжан Юся в своей статье, посвященной прошедшему ранее 4-му пленуму ЦК КПК XX созыва, опубликованной в газете "Жэньминь жибао".

Он отметил, что в период 15-й пятилетки Китай в работе по модернизации национальной обороны и вооруженных сил должен активно распознавать изменения тенденций, адаптироваться и стремиться к ним, в полной мере задействовать механизм инноваций.

Чжан Юся также подчеркнул необходимость глубокого изучения выигрышных механизмов информатизации и интеллектуализации в войнах.

"Необходимо сделать акцент на дальновидном планировании, придерживаться асимметричной системы сдержек и противовесов, концентрироваться на новых областях для открытия новых путей и ускорения формирования уникальных преимуществ в стратегически важных областях", - говорится в статье.

Китай в период новой пятилетки, как отмечает Чжан Юся, должен "непрерывно продвигать модернизацию национальной обороны и вооруженных сил". Одной из первостепенных задач в статье называется "ускорение создания беспилотных интеллектуальных боевых сил".

« "Нужно ускорить разработку передового вооружения и техники, реализовать крупные проекты развития национальной обороны, ускорить инновации в области национальной обороны, научно-технические разработки и трансформацию передовых технологий, а также разрабатывать и создавать больше ультимативного (которое решает исход битвы - ред.) оружия и техники", - отмечается в статье.