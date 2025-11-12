Рейтинг@Mail.ru
В Китае призвали перехватить инициативу в военном соревновании - РИА Новости, 12.11.2025
05:50 12.11.2025
В Китае призвали перехватить инициативу в военном соревновании
В Китае призвали перехватить инициативу в военном соревновании - РИА Новости, 12.11.2025
В Китае призвали перехватить инициативу в военном соревновании
В течение новой пятилетки (2026-2030 годы) Китай должен перехватить инициативу и получить стратегическое преимущество в международном военном соревновании,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T05:50:00+03:00
2025-11-12T05:50:00+03:00
китай
пекин
чжан юся
в мире
китай
пекин
2025
китай, пекин, чжан юся, в мире
Китай, Пекин, Чжан Юся, В мире
В Китае призвали перехватить инициативу в военном соревновании

Командование Китая призвало перехватить инициативу в военном строительстве

ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. В течение новой пятилетки (2026-2030 годы) Китай должен перехватить инициативу и получить стратегическое преимущество в международном военном соревновании, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
"Необходимо перехватить инициативу и получить стратегическое преимущество в международном военном соревновании", - заявил Чжан Юся в своей статье, посвященной прошедшему ранее 4-му пленуму ЦК КПК XX созыва, опубликованной в газете "Жэньминь жибао".
Он отметил, что в период 15-й пятилетки Китай в работе по модернизации национальной обороны и вооруженных сил должен активно распознавать изменения тенденций, адаптироваться и стремиться к ним, в полной мере задействовать механизм инноваций.
Чжан Юся также подчеркнул необходимость глубокого изучения выигрышных механизмов информатизации и интеллектуализации в войнах.
"Необходимо сделать акцент на дальновидном планировании, придерживаться асимметричной системы сдержек и противовесов, концентрироваться на новых областях для открытия новых путей и ускорения формирования уникальных преимуществ в стратегически важных областях", - говорится в статье.
Китай в период новой пятилетки, как отмечает Чжан Юся, должен "непрерывно продвигать модернизацию национальной обороны и вооруженных сил". Одной из первостепенных задач в статье называется "ускорение создания беспилотных интеллектуальных боевых сил".
«
"Нужно ускорить разработку передового вооружения и техники, реализовать крупные проекты развития национальной обороны, ускорить инновации в области национальной обороны, научно-технические разработки и трансформацию передовых технологий, а также разрабатывать и создавать больше ультимативного (которое решает исход битвы - ред.) оружия и техники", - отмечается в статье.
В Пекине с 20 по 23 октября прошел четвертый пленум ЦК КПК 20-го созыва. В рамках пленума был рассмотрен план 15-й пятилетки, который определит ключевые направления социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы.
