Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев - РИА Новости, 12.11.2025
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев
Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:28:00+03:00
2025-11-12T20:28:00+03:00
2025-11-12T20:28:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Сейчас российское вино, по признанию россиян, по опросам лучше, чем иностранное. Они выбирают его чаще", - сказал Киселев
.
По его словам, это связано, в частности, с тем, что сейчас вино делается из настоящего винограда российского происхождения. Законом запрещены варварские методы виноделия с добавлением сахара, красителей, ароматизаторов и всего прочего, напомнил Киселев. Российское вино здоровее, свежее и интереснее, подчеркнул он.
"И государство оказывает большую поддержку виноградарям и виноделам. У нас растет площадь виноградников, у нас примерно 114 тысяч гектаров виноградников", - добавил Киселев, напомнив, что ранее было разработано территориальное деление виноградопригодных земель и приняты дополнительные стандарты качества для них.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России
. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.