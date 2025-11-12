Рейтинг@Mail.ru
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев - РИА Новости, 12.11.2025
20:28 12.11.2025
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев - РИА Новости, 12.11.2025
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев
Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации... РИА Новости, 12.11.2025
Новости
россия, дмитрий киселев, экономика
Россия, Дмитрий Киселев, Экономика
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев

Киселев: отечественное вино, по признанию россиян, лучше иностранного

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Сейчас российское вино, по признанию россиян, по опросам лучше, чем иностранное. Они выбирают его чаще", - сказал Киселев.
По его словам, это связано, в частности, с тем, что сейчас вино делается из настоящего винограда российского происхождения. Законом запрещены варварские методы виноделия с добавлением сахара, красителей, ароматизаторов и всего прочего, напомнил Киселев. Российское вино здоровее, свежее и интереснее, подчеркнул он.
"И государство оказывает большую поддержку виноградарям и виноделам. У нас растет площадь виноградников, у нас примерно 114 тысяч гектаров виноградников", - добавил Киселев, напомнив, что ранее было разработано территориальное деление виноградопригодных земель и приняты дополнительные стандарты качества для них.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
